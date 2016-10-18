Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 56. günü 18 Ekim 2016 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Azaz-Rai sektöründe; muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunun, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Mare doğusunda yer alan El Cabiriyah, Ak Burhan, Vash ve Ghuz’da büyük ölçüde kontrol sağladığı, yer yer DEAŞ terör örgütü unsurları ile temas, düşük yoğunluklu çatışmalar ve mayın, el yapımı patlayıcı temizliği faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğu, 12 muhalifin yaralandığının belirtildiği açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 150 meskun mahalde (yaklaşık 1.240 km²) kontrol sağlanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 88 DEAŞ terör örgütü hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından atış yapılarak, DEAŞ terör örgütü mensupları baskı altına alınmış, manevra kabiliyetinden yoksun bırakılmış ve Özgür Suriye Ordusu’nun ileri harekatı desteklenmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Mazraat Al Uyun, Ghuz, Shudud ve Hacı Küşah’da bulunan, DEAŞ TÖ unsurlarına ait 2 savunma mevzii, bir komuta kontrol merkezi ve bir cephanelik imha edilmiştir.

Koalisyon güçleri tarafından; Kar Kalbayn, Ghuz, Hassajik ve Tiltanah’da tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 11 hava harekatı sonucunda 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütü unsurlarınca savunma mevzii haline getirilen 2 savunma mevzii ve 3 araç imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, harekatın başlangıcından bugüne kadar 31 mayın ve çoğu tuzaklanmış bin 186 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir.

Suriye sınır hattında Gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde üç öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”

Onur Emre Durak