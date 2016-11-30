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2 öğrenci yangın faciasından hastalık nedeniyle kurtulmuş

Adana'da biri kendi hastalığı, diğeri de annesinin hastalığı nedeniyle kaldıkları yurttan izin alıp ailelerinin evlerinde kalan 2 kız öğrenci, 12 kişiye mezar olan yangından şans eseri kurtuldu.

2 öğrenci yangın faciasından hastalık nedeniyle kurtulmuş
2 öğrenci yangın faciasından hastalık nedeniyle kurtulmuş - Foto Galeri

30 Kasım 2016 12:40
2 öğrenci yangın faciasından hastalık nedeniyle kurtulmuş - Tıkla İzle

Adana'nın Aladağ ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda dün çıkan yangında ilçenin çeşitli köylerinde yaşayan çoğu maddi durumu kötü 10'u kız öğrenci, 12 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Osman ve Ayşe Gölükçü çiftinin 8. sınıfa giden kızları Merve Dilara'nın hasta olduğu gerekçesiyle dün yurttan izin aldığı ve ailesinin evinde kaldığı ortaya çıktı. Şans eseri yangından kurtulan ve ileride din öğretmeni olmak isteyen Merve Dilara, arkadaşları için üzüldüğünü belirterek, ölen kız öğrencilerin hepsiyle yakın arkadaş olduğunu, hayatta kalanlarla da telefonlaştıklarını kaydetti.

Baba Osman Gölükçü ise yangınla ilgili gelişmeleri televizyondan takip ettiğini belirterek, “Çok acı, diyecek bir şey yok. 'Kızımız orada olsa ne yapardık' dedik çok üzüldük. Verilmiş sadakamız varmış” ifadelerini kullandı.
Annesi Kıymet Manıt'ın hastalığı ve babası Recep Manıt'ın işleri nedeniyle yurda gitmeyen öğrencilerden Hacer Manıt ise yurdun yandığı ve pek çok arkadaşı hayatını kaybettiği için çok üzgün olduğunu ifade etti. Yangından sağ kurtulan arkadaşlarıyla görüştüğünü anlatan Manıt, eğitimini tamamladıktan sonra anasınıfı öğretmeni olmak istediğini vurguladı.

Öte yandan, maddi imkansızlıklarla öğrenim görmeye çalışan çocukların yaşadığı köy evlerindeki bakımsızlık ve olanaksızlıklar yürek burktu. 

Nuri Pir – Umutcan İşledici

Etiketler: adana, yangın faciası


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