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2 PKK'lı terörist öldürüldü!

Van'ın Gürpınar ilçesinde hava destekli düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

2 PKKlı terörist öldürüldü!

24 Ağustos 2017 23:15

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Gürpınar ilçesi Faraşin Bölgesi Çalyan Yaylası'na, 24.08.2017 günü PKK/KCK bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu bir grup teröristin geldiği tespiti yapılmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca bölgede yapılan hava destekli operasyon neticesinde, 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz terörle mücadele, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. 


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