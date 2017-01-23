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2 polisi yaralayan terörist yakalandı

Muş'ta geçtiğimiz yıl polis noktasına saldırarak 2 polisi yaralayan terörist, jandarma ekipleri tarafından sağ olarak yakalandı.

2 polisi yaralayan terörist yakalandı

23 Ocak 2017 14:47

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 1 Ağustos 2016 günü Çiftlik Uygulama Noktasına uzun namlulu silahlar ve el bombalarıyla saldırarak 2 polisi yaralayan terör örgütü PKK üyesi E.Ö.'nün merkeze bağlı Soğucak köyünde olduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köye düzenlenen operasyonda, terörist sağ olarak saklandığı evde yakalandı.
1 Ağustos 2016 günü Çiftlik Uygulama Noktasına uzun namlulu silah ve el bombalarıyla yapılan saldırıda 2 polis yaralanmıştı. Polisin anında karşılık vermesi üzerinde 2 terörist ölü, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirilmiş, E.Ö. isimli terörist ise yaralı olarak bölgeden kaçmıştı. 

Nejdet Armağan
 

Etiketler: Muş, polis, terörist


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