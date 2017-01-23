Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 1 Ağustos 2016 günü Çiftlik Uygulama Noktasına uzun namlulu silahlar ve el bombalarıyla saldırarak 2 polisi yaralayan terör örgütü PKK üyesi E.Ö.'nün merkeze bağlı Soğucak köyünde olduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köye düzenlenen operasyonda, terörist sağ olarak saklandığı evde yakalandı.

1 Ağustos 2016 günü Çiftlik Uygulama Noktasına uzun namlulu silah ve el bombalarıyla yapılan saldırıda 2 polis yaralanmıştı. Polisin anında karşılık vermesi üzerinde 2 terörist ölü, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirilmiş, E.Ö. isimli terörist ise yaralı olarak bölgeden kaçmıştı.

Nejdet Armağan

