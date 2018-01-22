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2 saat boyunca çatıdan sarkan genç yürekleri ağza getirdi

Samsun’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen genç, yürekleri ağza getirdi.

2 saat boyunca çatıdan sarkan genç yürekleri ağza getirdi

22 Ocak 2018 23:59

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Taner A., 7 katlı binanın çatısına çıktı. Yaklaşık 2 saat boyunca çatıda bekleyen ve zaman zaman aşağıya sarkan genç, kendisini izleyen vatandaşlara ecel terleri döktürdü. Genci ikna etmek için müzakereci polisler yaklaşık 2 saat boyunca ter döktü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ise gencin sarktığı alana şişme yatak serdi. Uzun süren çabalar sonucunda ikna edilen genç, ambulansla hastaneye götürüldü.
Polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

Şahin Binici
 

 

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