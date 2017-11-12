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2 saat boyunca yüksek gerilim hattında mahsur kaldı

Kahramanmaraş’ta yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara yakalanan genç kadın, yüksek gerilim hattına takıldı. Yüksek gerilim hattında 2 saat ölüm kalım savaşı veren kadın paraşütçü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

2 saat boyunca yüksek gerilim hattında mahsur kaldı

12 Kasım 2017 11:19
2 saat boyunca yüksek gerilim hattında mahsur kaldı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, olay Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Akçakoyunlu mevkisinde meydana geldi. Narlı Mahallesi’nden havalanan 22 yaşındaki Nurcan Kaya, kullandığı yamaç paraşütü ile Akçakoyunlu Mahallesi’nde inişe geçti. Çimento fabrikası yakınlarındaki boş alana inmek istediği sırada ters rüzgara yakalanan genç kadın, bölgeden geçen yüksek gerilim hattına takıldı. İlk şoku atlatan genç kadın, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 2 saat boyunca yüksek gerilim hattında mahsur kalan genç kadınını kurtarmak için seferber oldu. Elektrik akımının kesilmesiyle birlikte itfaiye merdiveniyle genç kadına ulaşan ekipler, paraşütün iplerini kesti. İtfaiye sepetiyle aşağı indirilen genç kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaşadığı kazayı yaralanmadan atlatan genç kadının arkadaşları, birbirlerine sarılarak arkadaşlarının kurtulmasını kutladılar.

Muhammet Özer 

 

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