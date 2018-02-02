2 Şubat 2018 yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: Parçalı bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu 13