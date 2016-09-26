TSK, Çukurca’da devam eden operasyonlarda dağlık kesimde teröristlere ait alınan görüntüye yapılan tank atışı sonucu Çilekli Tepe'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Çukurca’da bu güne kadar 217, Hakkari’de ise 325 terörist etkisiz hale getirildi. TSK’dan yapılan bir diğer açıklamaya göre, Buzul Dağları operasyonunda Tepe Urşe bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca, operasyon yapan güvenlik güçlerine yönelik hazırlanan EYP düzenekleri bulundukları bölgede imha edildi.

İlker Turak