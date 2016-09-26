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2 terörist daha öldürüldü: Toplam sayı 542 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Çukurca’da devam eden operasyonda Çilekli Tepe'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 terörist daha öldürüldü: Toplam sayı 542 oldu

26 Eylül 2016 14:55

TSK, Çukurca’da devam eden operasyonlarda dağlık kesimde teröristlere ait alınan görüntüye yapılan tank atışı sonucu Çilekli Tepe'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Çukurca’da bu güne kadar 217, Hakkari’de ise 325 terörist etkisiz hale getirildi. TSK’dan yapılan bir diğer açıklamaya göre, Buzul Dağları operasyonunda Tepe Urşe bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca, operasyon yapan güvenlik güçlerine yönelik hazırlanan EYP düzenekleri bulundukları bölgede imha edildi.

İlker Turak 


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