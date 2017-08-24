2 ton fındığa kurbanlık boğa

Ordu’da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarı ilginç pazarlıklara sahne oluyor. Fındık hasat mevsimi olması sebebiyle hayvan pazarında kurbanlıklar ağırlıklarına göre fındık ile takas ediliyor. Ordu’nun Altınordu ilçesinde kurulan hayvan pazarının maskotu olan 1 tonluk ‘Baba’ adlı boğa, sahibi 2 ton fındığa satışa sunuldu. Baba’nın sahibi Özer Yavuz, 3 yaşındaki Baba’nın yaylalarda organik bitkiler yiyerek büyüdüğünü belirterek, “Alıcının nakdi yoksa 2 ton fındığa getiren Baba’yı alır” dedi.

Baba’nın sahibi Özer Yavuz, “Kurban fiyatlarımız 6 bin liradan başlıyor 20 bin liraya kadar çıkıyor. 1 ton ağırlığındaki Baba adlı boğamızın fiyatını kilosu 20 liradan 20 bin liradan satışa sunduk. Kendisi 3 yaşındadır. Gölköy’ün Selemen Yaylası'nda büyüttük. Şu anda pazarın en büyüğüdür. Fındık ile takas yapabiliriz. Alıcının nakit parası yoksa 2 ton fındığa Baba’yı veririm” diye konuştu.

Pazarın gözdesi haline gelen 1 tonluk Baba’yı almak isteyen bir alıcı ile hayvan sahibi arasında kıran kırana pazarlık yaşandı. İlk etapta 20 bin lirayı çok bulan alıcı Enver Özdemir, 13 bin lira vermek istedi. Ancak Baba’nın sahibi, “Baba’yı Arap turistler de istiyor. Paran yoksa 2 ton fındığı getir Baba’yı götür” dedi. Alıcı Enver Özdemir, bu kez rakamı 14 bin 500 liraya çıkardı. Bu rakamı da kabul etmeyen satıcı Özer Yavuz ile alıcı Enver Özdemir arasında yaşanan uzun pazarlıklar sonunda Baba, 14 bin 500 liraya satıldı.

Hayvan pazarında kurbanlık satışı yapanlar da fındık takası ile kurban satabileceklerini belirttiler. Satıcı Zeki Eren, hayvan sayısının bu yıl fazla olmadığını, bu sebeple fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Fındık karşılığında hayvan satışı yaptıklarını belirten Zeki Eren, “Şu anda bir büyükbaş hayvan 11 bin liradan alınabiliyor. Örneğin 1.5 ton fındık getirene 350-400 kiloluk bir hayvan satabilirim. Bu yıl büyükbaş hayvanlara büyük ilgi var” dedi.

Metin Akyürek

