Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasına ait inşaatta rulo halinde bulunan yaklaşık 2 tonluk demir çalındı. İnşaat sahipleri polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, söz konusu demirlerin kepçe diye tabir edilen iş makinesi ile çalındığını tespit etti. Yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını iş makinesi operatörü M.T.(22) ile M.A.'nın (34) gerçekleştirdikleri belirlendi. Polis, her iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişi demirlerin sahipsiz olduğunu düşündüklerini ve çaldıktan sonra pişman olup boş bir araziye bıraktıklarını ileri sürdü. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şahısların Kışla Mahallesi'nde gösterdikleri boş arazide çalıntı demirleri ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay

