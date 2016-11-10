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2 ton patlayıcı madde yüklü araç imha edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen 2 ton patlayıcı madde yüklü araç imha edildi.

2 ton patlayıcı madde yüklü araç imha edildi

10 Kasım 2016 10:32

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesine geçmeden önce, Van il merkezinde bomba yüklü araç ile ses getirecek sansasyonel eylem arayışı içerisinde oldukları bilgisinin elde edinildiği belirtilerek, “Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde; eylemde kullanılacak aracın bölücü terör örgütü mensuplarınca 17 Ekim 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde gasp edilen 2004 model beyaz renkli Ford Transit marka araç olduğu, araca bölgedeki patlamamış mühimmatlar ile 2 ton amonyum nitrat ve çok sayıda tüpün yerleştirileceği öğrenilmiştir. 8 Kasım 2016 tarihinde Van ili Gürpınar ilçesi Taşlıca ve Dolaylı Mahalleleri arasındaki arazi kesiminde söz konusu araç istihbarat ekiplerince bulunmuştur. Araç, Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra, Patlayıcı Madde İmha ve Olay Yeri İnceleme Timlerince gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip 2 ton patlayıcı madde yüklü araç 9 Kasım 2016 tarihinde imha edilmiştir” denildi. 

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: patlayıcı


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