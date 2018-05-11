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2 tonluk ciğer tavası, görücüye çıkmaya hazır

Edirne Belediyesi ve Edirneli ciğerciler bu kez Guinness'i zorlayacak. 2 ton ağırlığında, 80 santim yüksekliğinde, 704 santimetre çapında hazırlanan tava, dünyanın en büyük tavası olmak için yarın görücüye çıkacak.

2 tonluk ciğer tavası, görücüye çıkmaya hazır

11 Mayıs 2018 16:12

Edirne Belediyesi, 'Dünyanın En Büyük Tavası'yla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için 2 ton ağırlığında 80 santimetre yüksekliğinde ve 704 santimetre çapında hazırlattığı tavayı yarın görücüye çıkaracak.
8. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali kapsamında, Edirne Belediyesi tarafından yaptırılan dev tava yarın 'Dünyanın En Büyük Tavası'yla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

"Dev tavada tek seferde 600 kilogram tava ciğer pişireceğiz" 

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kırklareli’nde bir imalathanede yapımını tamamladık. 2 ton ağırlığında 80 santimetre yüksekliğinde ve 704 santimetre çapında. Paslanmaz çelikten imal edildi. Yarın Guinness yetkililerinin nezaretinde, önce ateşimizi yakacağız. 12 tava ciğer ustamız 1 ton 800 kilogram sıvı yağ kullanarak, tek seferde 600 kilogram tava ciğer pişirerek, rekor denememizi yapacağız" dedi.  

Koray Ustabaşı

 

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