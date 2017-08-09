2 tonluk kurbanlık boğayı 10 kişi zor zapt ediyor

Her yıl Muş'tan Bursa'ya kurban bayramında satmak üzere tonluk boğalar getiren Mehmet Bulut, geçen yıl en büyüğü 1,5 tonluk boğa getirmişti. Bu yıl tonajı artıran Bulut, 2 tonluk boğa getirdi. Çadırında en düşüğü 950 kilo en büyüğü ise 2 tonluk olan boğalar ikinci el otomobil fiyatlarıyla yarışıyor.

Mehmet Bulut'un Yunuseli Hayvan Pazarı'na getirdiği pazarın en büyük boğası dediği Babacan isimli 2,5 yaşındaki Simental cinsi boğa 2 ton ağırlığında. Pazarda tur atan 2 tonluk boğayı 10 kişi zor zapt edebiliyor.

Geçen yıl en büyük boğasının 1 ton 500 kilo geldiğini belirten Mehmet Bulut, "Biz hayvanlarımızı Muş'un Korkut ilçesinde yaylada otlatıyoruz. 2,5 yaşında olan Simental cinsi hayvanlarımız 950 ile 2 ton ağırlığında. Pazarın en ağır hayvanı bizim çadırımızda. 2 ton ağırlığındaki Babacan ismini verdiğimiz kurbanlık boğamızı 28 bin liradan satışa çıkarttık. Hayvanlarımızı genelde iş adamlarına satıyoruz. Müşteriler hayvanlarımızdan çok memnun. Elimizde hiç hayvan kalmıyor, hepsini satıp memleketimize dönüyoruz" dedi.

Burak Türker - Samet Doğru



