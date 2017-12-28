2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin oldu

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği 27 Aralık 2017 Çarşamba günü yapılan olağan üstü yönetim kurulu toplantısında daha önce istifa eden Başkan Cengiz Günaydın’ın yerine Anadolu Bağcılar Spor Kulübü Başkanı Murat Şahin’i oy birliği ve tüzüğe bağlı olarak 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği başkanlığına seçildi. Başkan Murat Şahin’in oluşturduğu icra kurulundaki isimler ise şöyle:

Başkan: Murat Şahin

Başkan Yardımcısı - Genel Sekreter: Önder Ege

Başkan Yardımcısı: Zeki Gül

Başkan Yardımcısı: Mutlu Sarayköylü

Sayman: Haluk Beyimoğlu

Üye: Uğur Koçak

Üye: Ahmet Şahin