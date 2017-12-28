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2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin oldu

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nde yapılan olağan üstü yönetim kurulu toplantısında Murat Şahin başkan seçildi.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin oldu

28 Aralık 2017 22:58

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği 27 Aralık 2017 Çarşamba günü yapılan olağan üstü yönetim kurulu toplantısında daha önce istifa eden Başkan Cengiz Günaydın’ın yerine Anadolu Bağcılar Spor Kulübü Başkanı Murat Şahin’i oy birliği ve tüzüğe bağlı olarak 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği başkanlığına seçildi. Başkan Murat Şahin’in oluşturduğu icra kurulundaki isimler ise şöyle:

Başkan: Murat Şahin
Başkan Yardımcısı - Genel Sekreter: Önder Ege
Başkan Yardımcısı: Zeki Gül
Başkan Yardımcısı: Mutlu Sarayköylü
Sayman: Haluk Beyimoğlu
Üye: Uğur Koçak
Üye: Ahmet Şahin

 

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