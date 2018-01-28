2 yaşındaki Ahmet'in yaşaması 170 binin bulunmasına bağlı

Çocukları olmayan Attila ve Fatma Sevinç çifti, 5 yıllık tedavinin sonunda bebekleri Ahmet'e kavuştu. Ancak küçük Ahmet'in, 14 yaşındaki down sendromlu halasının çakmakla oynaması sonucunda çıkan yangında vücudunun büyük bir bölümü yandı. Çocuğunun yandığını gören anne ise, bebek arabasından aldığı oğlunu Eskişehir Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Doktorların büyük uğraşları sonucunda hayata tutunan Ahmet bebeğin tedavisi için doktorlar insanüstü bir çaba gösterdi. Bunun üzerine helikopter ile İstanbul Lütfi Kırdar Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet bebek, hayat mücadelesine bir süre burada devam etti. Toplamda 11 defa ameliyat olan Ahmet'in parmakları yok oldu. Derisi sürekli gerilmekte olan Ahmet bebek, kör olma veya kendi kendine boğularak ölme riski ile de karşı karşıya bulunuyor.

Odunpazarı Dernekler Platformunun bu durumu fark etmesiyle birlikte Sevinç ailesinin umutları da yeniden yeşerdi. Dünyanın ilk yüz naklini yapan doktorlardan Prof. Dr. Mehmet Mutaf ile Ahmet bebek için temasa geçildi. Bodrum'da özel kliniğinde çalışan Prof. Dr. Mutaf, Ahmet Sevinç'in birbirinden zorlu 4 ameliyatla hayata döndürülebileceğini belirtti. Bu ameliyatların bedeli ise 170 bin lira olarak belirlendi.

"İş adamlarımız vasıtasıyla Ahmet'in ilk ameliyat ücretini temin ettik"

Ahmet'in tedavilerinin gerçekleşmesinde büyük rol oynayan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, aileyi ve Ahmet bebeği evinde ziyaret ederek, son durum ile ilgili istişarelerde bulundu. Ahmet'in sağlığına kavuşması için tüm Eskişehirlilerin yardımına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Başkan Doğan, "Odunpazarı ilçesinde Erenköy Mahallesi'nde Ahmet kardeşimizin geçirmiş olduğu bu elim kaza sonucunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına, Ahmet ve ailesinin daha iyi bir geleceğe sahip olması adına bir dizi çalışma başlattık. Sonuç olarak Ahmet’in yaşadığı bu kaza sonucunda 11 ayrı ameliyat geçirdi. Hayata tutunması sağlandı. Ama Ahmet’in geleceğe daha umutla bakması adına özel ameliyatlar geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçte Ahmet kardeşimizin tüm hemşehrilerimizin yardımına ihtiyacı var. Ahmet’in babası hurdacılık ile yaşamını sürdürüyor. Bizler, ailemizin 3 ayrı ameliyatının birinci ameliyat ücretini iş adamlarımız vasıtasıyla bir şekilde temin ettik. Şimdi geriye kalan süreci ve 2 ameliyatı planlamak adına da bir takım ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı gidermek adına da tüm duyarlı hemşehrilerimizi Ahmet’e ve ailesine yardım davet ediyoruz. İnşallah bu duyarlılığı tüm hemşehrilerimiz gösterecektir. Ahmet’in yaşama tutunmasına ve bundan sonra hayata daha güçlü tutunmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Ahmet hepimizin evladı"

Ahmet'in sayısız rahatsızlıkla boğuştuğunu ve tedavileri yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Doğan, şunları kaydetti:

"Şu anki rahatsızlığı; gece uyuyamıyor. Göz kapakları olmadığı için. Gözleri açık ve dolayısıyla gözlerini kaybetme riski ortada. Yine ellerinden kaynaklı sıkıntılar var ve bileklerinden ellerini kaybetme riski var. Bunu Türkiye’de yapabilen birkaç hoca var. Bunlardan bir tanesi Bodrum’daki Prof. Dr. Mehmet Mutaf hoca. Kendisi bize çok yardımcı oldu. Ailemiz ile birlikte Bodrum’a gittik. Arkadaşlarımız Bodrum’da aile ile beraber hocamıza gittiler, göründüler ve dediğim gibi 3 ayrı ameliyat gerektiği söylendi. Hayata tutunması adına bu ameliyatları gerçekleştireceğiz. Biz de bunun için gayret ediyoruz. Ahmet hepimizin evladı. İnşallah Ahmet’e hep beraber sahip çıkacağız."

Aile tarafından, Ahmet Sevinç'e destek olmak isteyenler için de bir hesap numarası açıldı. Vatandaşlar, aşağıdaki bilgileri kullanarak Ahmet bebeğin hayatta kalma mücadelesine yardım edebilecekler.

Ziraat Bankası, İban numarası: TR-52000100231084405260, Hesap numarası: 84405260 5001.

Murathan Yıldırım - Umut Akıncıoğlu