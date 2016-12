Edinilen bilgiye göre, Isparta’nın Sav Kasabası Aşağı Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Seher C. ile çocukları 12 yaşındaki Sevcan C. ve 2 yaşındaki Fatime C. gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eşi Savaş C.’nin hastanede kayınpederinin yanında refakatçi olarak kaldığı öğrenilirken, sabah saatlerinde eve gelen oğlu Zeki C. annesi ve kardeşlerini hareketsiz halde buldu. Zeki C. hemen balkona çıkarak 'ambulans' diye bağırdı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Anne Seher C.'yi Devlet Hastanesine, 12 yaşındaki Sevcan C.'yi de Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk etti.

2 yaşındaki Fatime C. ise sevk edildiği özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ferhat Kaya

ISPARTA