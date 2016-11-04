Gaziantep'te 15 gün önce kaçırılan 2 yaşındaki Kübra Çakıroğlu olayı ile ilgili aranan 1 kadın yakalandı. Gözaltına alınan Firdevs K. (46), ''Çok pişmanım annesinin ağladığını görünce bıraktım'' dedi.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi, Ocaklar Mahallesi'nde 15 gün önce 2 yaşındaki Kübra Çakıroğlu'nun kaçırılmasıyla ilgili çalışma başlatmış, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda, küçük kızı kaçıran zanlı Firdevs K. (46), çocuğu kaçırdığı yerin iki mahalle ilerisindeki evinde gözaltına aldı.

Öte yandan zanlı Firdevs K.'nın emniyetteki ifadesinde, 2011 yılında kız çocuğunu kaybettiğini ve sokakta annesine seslenerek ağlayan küçük Kübra'yı görünce dayanamayıp alarak evine götürdüğünü söylediği öğrenildi.

Sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesine getirilen zanlı Firdevs K.(46) basın mensuplarının sorularını ''Benim bir tane kız çocuğum vardı öldü onun annelik hasreti dolayısıyla çocuğu kaçırdım. Çok pişmanım haberlerde küçük kızın annesinin ağladığını gördüğüm zaman içim parçalandı ve pişman oldum tekrar çocuğu getirip bıraktım'' şeklinde cevapladı.

Polis ekipleri tarafından küçük kızı kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Firdevs K. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde alınan ilk ifadesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.