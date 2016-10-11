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2 yaşındaki tay 450 bin TL'ye satıldı

Eskişehir’de Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen taylar, İstanbul’da açık arttırma ile satışa sunuldu. Açık ihalede 450 bin TL ile en yüksek rakam 2 yaşındaki "Garzanateşi" isimli taya verildi.


11 Ekim 2016 15:18

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir’deki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün yetiştirdiği taylar, İstanbul Veliefendi hipodromunda satışa sunuldu. Yarışseverlerin ve işadamlarının yoğun ilgi gösterdiği programa 16 tay için açık ihale yapıldı. İhalede 16 tay, 40 ile 450 bin TL arasında değişen rakamlarla satıldı. İhalede 'Sevgili' isimli tay 40 bin TL ile en düşük rakama satılırken 2 yaşındaki 'Garzanateşi' isimli tay 450 bin TL ile en yüksek rakama alıcı buldu.

"Bizim kuruluş amacımızda önderlik ve yetiştiricilik var"
Sektörün gelişmesinin ülkenin gelişmesine katkı sunacağını belirten Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Güleç, "Ülkemizdeki gelişmeler güzel olursa atçılık sektörüne daha çok itibar edileceğini düşünüyorum. Bizim kuruluş amacımızda önderlik ve yetiştiricilik var. Atçılık sektörü Osmanlının ilk dönemlerinden itibaren başlayan bir sektördür. Biz hem arap atı gen kaynaklarını korumak hem de işletmelerimize gelir sağlamak amacıyla atcılığa çok önem veriyoruz" dedi.

Sektöre sürekli yatırımın yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Güleç, "Bu sistemin devam edebilmesi ve atçılığın daha ileriye gidebilmesi için yatırım önemlidir. Yatırımlara ara vermeden devam ettirmemiz gerekiyor. Yatırım devam ederse sektör daha da önem kazanır. Bu sektörün ve atçılığın sevdirilmesi için de biz ayrıca gayret sarf ediyoruz. Bugün 16 elit tayımızı ihaleye çıkardık. Arz ve talep durumuna göre bu sayılar ilerde artabilir" diye konuştu.

Rakamların ihale aşamasında oluştuğunu da ifade eden Güleç, "Bizim belirlediğimiz bir rakam yok. Zaten bunun önemi de yok. Rakamları alıcılar belirliyor. 450 bin TL bizim için iyi bir rakam" dedi.
450 bin TL ile en yüksek rakamı vererek "Garzanateşi" isimli tayı alan Kadir Keçelioğlu, "Üç arkadaş ortak bir bütçe oluşturduk. At yarışını seviyoruz. Atçılığı seviyoruz. Atı beğendik aldık. İnşallah ayağı düz basar ve ümitlerimizi boşa çıkarmaz" dedi. 

Mehmet Altunışık

Etiketler: 2 yaşındaki tay


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