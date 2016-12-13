Hollanda'dan ithal olarak getirilen güllerle ilgili açıklama yapan firma sahibi Tunç Dal, "Hollanda'dan ithal ettiğimiz bu güllerimiz için 1 yıldır çalışma yürütüyoruz. Satışlarımız Türk Lirası ile yapılmakta. 4 ana renkte ve türevlerindeki 20'ye yakın renkte olan güllerimiz asla boyama değil. Orijinal renklerinde satışa sunuluyor. Hollandalı bir firma bunları şoklanmış şekilde satışa sunmakta. 2 yıl solmuyor ve hiçbir şekilde su istemiyor. 2 yıl boyunca sevdiğinize normalde kaç tane gül alacağınızı hesap ettiğinizde satış fiyatımız olan 50 TL vatandaşlarımıza da oldukça cazip geldi" dedi.

Solmayan ve su istemeyen bu güllerin özellikle önümüzdeki yılbaşı ve Sevgililer Günü'nde oldukça rağbet görmesi düşünülüyor.

İbrahim Aldemir

