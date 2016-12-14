Güllerin en büyük özelliği ise 2 yıl solmaması ve su istememesi. Hollanda'dan ithal olarak getirilen güllerle ilgili açıklama yapan firma sahibi Tunç Dal "Hollanda'dan ithal ettiğimiz bu güllerimiz için 1 yıldır çalışma yürütüyoruz. Satışlarımız Türk Lirası ile yapılmakta. 4 ana renkte ve türevlerindeki 20'ye yakın renkte olan güllerimiz asla boyama değil. Orjinal renklerinde satışa sunuluyor. Hollandalı bir firma bunları şoklanmış şekilde satışa sunmakta. 2 yıl solmuyor ve hiçbir şekilde su istemiyor. 2 yıl boyunca sevdiğinize normalde kaç tane gül alacağınızı hesap ettiğinizde satış fiyatımız olan 50 TL vatandaşlarımıza da oldukça cazip geldi " dedi. Solmayan ve su istemeyen bu güllerin özellikle önümüzdeki yılbaşı ve Sevgililer Günü'nde oldukça rağbet görmesi düşünülüyor.