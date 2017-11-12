2 yıl sonra ortaya çıkan mektup herkesi duygulandırdı



Aydın Efeler ilçesinde bulunan Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi son sınıfta eğitim gördüğü sırada 2014 yılında lenfoma rahatsızlığına yakalanan ve 2015 yılında 18 yaşında tedavi gördüğü üniversite hastanesinde hayatını kaybeden Yunus Gökcük, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Okulunda ve çevresinde çok sevilen Yunus’u moral olmak amacıyla Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 800 kişi okul bahçesinde bir araya gelip Yunus’un isim kareografisini oluşturup fotoğrafını çekerek sosyal paylaşım sitesinde Yunus’u etiketleyerek moral olmaya çalışmışlardı. Oldukça zorlu geçen tedavi sürecinin sonunda hayatını kaybeden Yunus’un özel eşyalarını hatıra olarak sakladıklarını belirten acılı baba Adem Gökcük, oğlunun 2 yıl sonra ortaya çıkan mektubunu sevenleri ile paylaştı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Yunus’un adını aldığı Yunus Emre gibi herkesi çok seven bir kişiliğe sahip olduğunu belirten baba Adem Gökcük, oğlunun anıları ile yaşamaya çalıştıklarını söyledi. Ölmeden önce yazdığı ve ölümünden 2 yıl sonra ortaya çıkan mektubunda 18 yaşındaki Yunus Gökcük, arkadaşları ve öğretmenlerinin yanı sıra hastalığı süresince kendisine destek olan herkese teşekkür edip bu teşekkürü de kendisine has üslubu ile dile getirmiş.

Merhum Yunus Gökcük anılardan ve hastalık sürecinden söz edip helallik dilediği mektubunda, “Üzüntülerinizin kum tanesi kadar ufak, sevinçlerinizin gökyüzü kadar sonsuz olmasını, ömrünüzün güneşe giden yol kadar uzun, yaşantınızın da onun ışıkları kadar parlak ve daim olmasını Yüce Allah’tan temenni ederim” ifadelerine yer vermiş.

İbrahim Kılınç