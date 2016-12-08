Kent merkezinde simit satarak geçimini sağlayan 41 yaşındaki Ahmet Çiftçi, 180 kiloya ulaştığı kilolarıyla başı derde girince obezite ile mücadele başlattı. Önce bir süre kendi çabasıyla spor yapmaya karar veren Çiftçi, başarılı olamayınca çareyi BEÜ Hastanesi’nde aradı.

2013 yılında başvurduğu Prof. Dr. Öge Taşçılar ile başlattığı kilo verme mücadelesinden başarıyla geçen Ahmet Çiftçi, geçirdiği "Tüp Mide" ameliyatının ardından 2 yılda 100 kilo vermenin mutluluğunu yaşıyor. Kiloları sebebiyle kıyafet bulmada bile zorlanan Çiftçi, altı beden büyüklüğündeki eski pantolonunu giyerek poz verdi.

“Eski günlerime dönmemeye gayret gösteriyorum”

Geçmiş yaşantısına dönmemek için her gün spor yaparak dengeli beslendiğini anlatan Çiftçi, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Süreç 2013 yılında başladı. Tüp mide ameliyatı oldum. BEÜ Hastanesi’nde devletin obeziteye açmış olduğu savaş kapsamında faydalanarak Prof. Dr. Öge Taşçılar ile tanıştım. O’nun nezaretinde ameliyat oldum. Ameliyat gayet iyi geçti. 100 kiloya yakın kilo verdim. Öge beyin tavsiyeleri ile bu kiloları attım. Gayet dikkat ettim. Spor yaptım, yeme içmeye dikkat ettim. Ameliyat oldum diye sporu bırakmadım. Kendi çabalarımla da bu mücadeleye devam ettim. Ve başardığıma inanıyorum. Ailemin ve sevdiklerimin çok büyük desteği ile bu sürece ulaştım. Bundan sonra formumu korumak istiyorum. Eski günlerime dönmemeye gayret gösteriyorum.”

“Müşteriler beni bana soruyorlar”

Kilo verdikten sonra yeniden geçtiği simit tezgahı başında müşterilerin şaşkınlığı ile karşılaşan Ahmet Çiftçi, “Tanıyamadıkları için beni bana soruyorlar” diye konuştu. Ameliyat öncesi sıklıkla vücudunda yeme hissi yaşadığını anlatan Ahmet Çiftçi şöyle devam etti:

“Ameliyat öncesi kilo almayı durduramıyordum. Devamlı vücut yeme hissi veriyordu. Kendi çabalarımla olmayacağını biliyordum. Bu imkan da çıktı. Allah devletimize zeval vermesin. Büyük bir ameliyatı cebimizden para çıkmadan gerçekleştirdik. Spor yapacak durumum yoktu. 180 kiloydum, yolda yürüyemiyordum. Kendimi artık çok zinde hissediyorum. Tezgahın başına gelenler ‘Eskiden burada kilolu bir simitçi vardı’ diye beni bana sormaya başladılar. Ameliyat olduktan sonra arkadaşlarım bile durumuma çok şaşırdılar. İnanmayanlar da çok oldu. İnanana kadar çok uğraştık. O zamanlar kıyafet bulmakta bile zorlanıyordum. Kıyafetlerimi dışarıdan getirttiriyordum. Terzilere ‘pantolon dikin’ diye adeta yalvarıyordum. Kilolu olmak çok zor. Allah bir daha o günleri göstermesin.”

Çiftçi, obezite konusunda çağrıda bulunarak “Kimse yadırgamasın. Obezite bir hastalık” diye sözlerini tamamladı.

Ömer Tekcan - Onur Altındağ

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