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2 yıllık evli genç kadın intihar etti

Adana'da 2 yıl önce evlenen genç kadın, evinde kendini asarak intihar etti.


21 Ekim 2016 09:28

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde oturan Birgül A. (39), 2 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin çocukları olmadı. Maddi durumlarının kötü olmasından dolayı Birgül A.'nın psikolojisi bozuldu. Dün akşam saat 18.00 sıralarında eşi işteyken yatak odasına geçen genç kadın iple kendini astı. Bir süre sonra işten gelen eşi, eve girdiğinde karısını yatak odasında asılı halde buldu. Komşularının çağırdığı sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Fatih Keçe
ADANA


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