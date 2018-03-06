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2 Yunan askerin tutukluluk kararı Yunan medyasında

Türk tarafına geçen 2 Yunan askerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi, Yunan medyasında geniş yer buldu.

2 Yunan askerin tutukluluk kararı Yunan medyasında

06 Mart 2018 11:41

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın bugün öğlen saatlerinde bazı bakanlarla acil bir toplantı yapacağı açıklandı. Yunan medyası toplantının ana gündem maddesinin 2 Yunan askerinin Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutukluluk durumlarının sürmesi ve Türk-Yunan ilişkilerinin olacağını duyurdu. Yunan gazetelerinin tüm manşetlerinde Yunan askerlerin tutukluluk hallerinin devamı kararı yer aldı. ETNOS gazetesi, "Sınır savaşı, tutuklulukları devam edecek. Cep telefonlarında casusluk suçunu araştırmaktalar" manşetini kullandı. Kathimerini "Ankara'dan baskı oyunu" manşetini kullanırken, "Yunan askerleri ile ilgili kararını geciktirmekte" yorumunu yapıyor. Ta Nea gazetesi ise "Büyük yanlışlar" manşetini atarken, Atina’da hükümetin Yunan askerlerle ilgili krizi, amatör bir şekilde ele aldığını iddia ediyor. 

Manol Kostidis
 

 

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