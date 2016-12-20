Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun ile gece saatlerinde Hatay, G.Antep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli(30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile zamanla il geneli kar yağışlı -1

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı 7

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 10

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu 6

Adana: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu 13

Antalya: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli -16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 3