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20 ay haksız yere hapis yattı

Kayseri’de 12 yaşındaki kız çocuğuna parktan evine dönerken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7.5 yıl hapis cezası verildi. Sanığa benzerliği nedeniyle 2013 yılında tutuklanan ve 20 ay cezaevinde yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakılan tutuksuz sanık ise beraat etti.

20 ay haksız yere hapis yattı

30 Kasım 2016 13:55

13 Ekim 2013’te Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 12 yaşındaki mağdure E.K., Kocasinan Parkı’nda oynadıktan sonra 18.15 sıralarında evine dönerken arkasından gelen bir şahıs tarafından cinsel istismara uğradı. E.K.’yi kucağına alan şahıs basit cinsel istismarda bulunurken, mağdurenin bağırması sonucu olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerine haber verilirken, olay çevresinde bulunan güvenlik kameralarından şahsın aynı mahallede yaşayan V.H. (27) olduğu iddia edildi. Polis tarafından gözaltına alınan V.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sırada V.H. mahkeme sürecinde suçsuz olduğunu, mahallede kendisine benzeyen G.M.’nin de olduğunu söyledi. G.M. mahkemede tanık olarak dinlendi. Mahkemede hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen G.M. hakkında Savcılık suç duyurusunda bulundu. 20 aydır tutuklu bulunan V.H. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. G.M.’nin de sanık olarak yargılanmasına karar verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık V.H. ile başka suçtan tutuklu G.M. ve avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık V.H., "Bu suçtan 20 ay cezaevinde yattım. Görüntüdeki kim bilmiyorum. Ben öyle bir şey yapmadım. Suçsuzum" dedi.

Başka bir olayda ’Basit yaralama’ suçundan tutuklu bulunan sanık G.M. ise, "Bu olayda benim hiçbir alakam yok. Turgut Reis Mahallesi’nde oturuyorum. Mağdureyi de diğer sanığı da tanımam. Görüntülerdeki kişi ben değilim. Üzerime atılı iftiraları Allah rızası için kurtarın" diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında görüntüleri defalarca izlediklerini, çok zorlandıklarını belirterek, sanık G.M.’nin bu suçu işlediğini ve sanığın cezalandırılmasını, diğer sanık V.H.’nin ise beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık G.M.’ye ’zor kullanarak çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, diğer sanık V.H.’ye ise beraat kararı verdi.

Etiketler: cinsel istismar, Turgut Reis Mahallesi


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