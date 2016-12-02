13 Ekim 2013 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki E.K. parkta oynadıktan sonra evine dönerken cinsel istismara uğradı. Kendisini kucağına alan zanlının bağırmasıyla kaçtığını söyleyen E.K.'nın ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak zanlıya benzeyen 27 yaşındaki Vedat Halıcı'yı gözaltına aldı.

Sorgusunda ve nöbetçi mahkemede suçsuz olduğunu söyleyen Vedat Halıcı, görüntülerdeki kişinin kendisine benzeyen G.M. olduğunu söylese de kimseyi inandıramadı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan ilk yargılamada, Vedat Halıcı'ya benzeyen G.M. de tanık olarak dinlendi ve kendisinin olayla ilgisinin bulunmadığını ifade etti. 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Vedat Halıcı'nın avukatının Yargıtay'a yaptığı itiraz sonrasında dava yeniden görülmeye başlandı. Vedat Halıcı ve avukatı Adnan Danış'ın ısrarı sonrasında 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti görüntüleri yeniden izleyerek 30 Kasım 2016 tarihinde yapılan yargılamada, Vedat Halıcı'ya benzeyen ve 'Basit Yaralama' suçundan tutuklu bulunan G.M.'ye 7 buçuk yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti Vedat Halıcı'nın ise beraatına karar verdi.

20 ay hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılarak özgürlüğüne kavuşan Vedat Halıcı hayata kaldığı yerden devam etmeye çalıştığını söyleyerek, cezaevinde kaldığı süre içinde kahvehanesini kapatmak, arabasını satmak zorunda kaldığını ifade etti. Vedat Halıcı, "Üzerime atılı suçtan dolayı çok zor durumlar geçirdim. Cezaevinde ve dışarıda çok sıkıntılar çektim. Beni kimse anlamadı. Mahkemeye ilk duruşmada girmemle çıkmam bir oldu. Bana 5 yıl dediler ve gönderdiler" diye konuştu.

“Geçmişi unutup mutlu bir hayat yaşamayı istiyorum”

20 ay sonra gelen özgürlüğün ardından geçmişi unutarak yeni bir hayata başlamak istediğini ifade eden Vedat Halıcı, “Daha kendime gelemedim. Bu karar sonrasında çok mutluyum. Avukatım, devletim beni kurtardı. Evlenmeyi ve çoluk çocuk sahibi olmayı düşünüyorum. Geçmişi unutup mutlu bir hayat yaşamayı istiyorum” dedi.

“100 bin TL para istediler”

20 ay sonra kardeşinin suçsuz olduğunun anlaşılmasından dolayı duyduğu sevinci dile getiren abla Mercan Conger ise mağdurenin ailesinin kendilerinden 100 bin TL istediğini iddia etti, Mercan Conger, “100 bin TL istediler. ‘Bu parayı verirseniz şikayetçi olmayız. Bizim derdimiz para’ dediler. Bu namustur, evlattır. Biz kendimize yedirip teklif edemedik. Benim kardeşim suçsuzdu. Arkasındaydık. Her zaman için biz kendimizi de onu da biliyorduk. Sonunda da adalet yerini buldu, suçsuzluğu açıklandı” dedi. Karşı tarafta bulunan herkesten de şikayetçi olduklarını sözlerine ekleyen Mercan Halıcı hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

“Kurban olurum o adliyeye, devletimden Allah razı olsun”

Vedat Halıcı'nın annesi Fatma Halıcı da oğlunu öpüp koklayarak, “Kurban olurum o adliyeye, devletimden Allah razı olsun. En sonunda beni dinlediler, sürekli ısrar ettim oralarda benim oğlum suçsuz diye. Allah şahit” dedi.

“Oğluma bir iş verin”

Yetkililerden de yardım bekleyen anne Fatma Halıcı, “Oğlum mağdur oldu. İşini, her şeyini kaybetti. İşe girip mutlu bir hayat yaşamasını istiyorum. Yetkililer oğluma bir iş versin” diye seslendi.

Ailenin avukatı Adnan Danış, olayın meydana geldiği tarihteki güvenlik kamerası kayıtlarında görgü tanıklarının hepsinin sırtlarının dönük olduğunun altını çizerek, "Tanıklara ve mağdurenin ailesine tazminat davası açacağız. Müvekkilimin 20 ay suçsuz yere hapis yatması ile ilgili olarak da devlete tazminat davası açacağız" diye konuştu.

Turan Bulut