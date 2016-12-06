Diyarbakır’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yatağının altında döviz olanlar parasını altına dönüştürsün, TL'ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın” çağrısına destek sürüyor. Kentte bu kez de işadamı Bedirhan Akyol, vatandaşları döviz bozdurmaya teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı. Akyol, kampanyası çerçevesinde, konut sahibi olmak isteyip de 20 bin dolar bozdurup, makbuzunu getiren vatandaşlara 20 bin TL indirim yapacağını duyurdu.

Kentte 13 bloklu yeni bir site yaptıklarını ve 50 bin metrekare üzerine kurulduğunu anlatan Akyol, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına birinci dereceden destek veriyoruz. Bu ülkenin kalkınmasını ve başarılı olmasını istiyorsak tabi destek vermeliyiz. Bu siteden 10 milyon kar edeceğimize 5 milyon kar edelim. En azından ülkemize ve Cumhurbaşkanına katkı sunmuş oluruz. Bütün Avrupa ülkeleri bugün bize karşıdır. Cumhurbaşkanımız kimseye eyvallah etmiyor. Türkiye’nin çıkarları için etmiyor. Dışarıdan 2-3 milyon dolar borç almak için aylarca Avrupa’nın kapısında çadır kurup bekliyorduk. Ama Allah daha uzun ömürler versin Cumhurbaşkanına o geldikten sonra Türkiye’nin kalkınması mükemmel oldu” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının hemen ardından kendilerinin de kampanya başlattığına dikkat çeken Akyol, “Bizim dairelerimiz daha önce 600 bin TL idi. Sonra 550 bin TL’ye indirdik. Ama şimdi ise dolarını bozan ve makbuzuyla beraber gelen herkese 20 bin TL daha indirim yapacağız. 1 dolar ve bin dolarla bunlar olmaz. Daha üstü olmalıdır. 20 bin dolar bozana 20 bin TL indirim yapacağız. Türkiye’ye gerçekten ben katkı sunuyorum diyenler varsa ve eğer bunları biz hissedersek yine 20 bin TL indirim uygularız. Bunu insanlar yanlış anlamasın. Bunu noter huzurunda da yapabilirim. Daire fiyatlarımızı bilen emlakçılar ve müşterilerimiz var. Onlar bizi bilir. Bu makbuzla bize gelirlerse eğer 20 bin TL indirimle evi vereceğiz. Kendi kazancımızdan düşüreceğiz. 2 kazanacağımıza 1 kazanalım. Hem ülkemize katkı sunacağız hem de Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız. Bunu herkes açıkça söylemelidir. Onun bunun piyonu olmayacağız. İş adamları bunları yapmalıdır” diye konuştu.

Burak Emek