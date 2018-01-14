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20 bin liralık motosikleti 10 dakikada böyle çaldılar

Zeytinburnu’nda sabaha karşı bir binanın önüne motosikletle gelen kasklı 2 hırsız, 20 bin lira değerindeki park halinde olan motosikleti yaklaşık 10 dakika içerisinde motosiklet kilidini kırarak çaldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti.

20 bin liralık motosikleti 10 dakikada böyle çaldılar

14 Ocak 2018 09:17
20 bin liralık motosikleti 10 dakikada böyle çaldılar - Tıkla İzle

Hırsızlık olayı, önceki gün saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinden işten eve dönen Emre Ağlayan, 34 TJ 4210 plakalı motosikleti evinin önüne park ederek direksiyonunu kilitledi ardından da evine girdi.

Sabaha karşı motosikletin bulunduğu sokağa motosiklet ile gelen kasklı 2 hırsız önce çevreyi kolaçan etti. Kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar ardından motosikleti çalabilmek için çalışmalara başladı. Motosikletin sepetini karıştıran hırsızlar daha sonra direksiyon kilidini kırdı. Motosikletin üzerine binen hırsız, diğer hırsızla birlikte kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekerken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: motosiklet

 

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