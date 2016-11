Gaziantep'in Şehitkamil İlçesindeki 1100 dönüm arazi üzerinde kurulu bulunan ve 20 bin nüfuslu Merveşehir Mahallesindeki 9 apartman ve bir caminin bodrum katında, bir daire büyüklüğünde yüksek gerilim trafosu bulunuyor. Yaklaşık 19 yıldır bulunan trafolar nedeniyle bomba üstünde yaşam sürdürdüklerini belirten mahalleli, trafonun sesinin bile kendilerini korkutmaya yeterli olduğunu söyledi. Ses nedeniyle geceleri uyuyamadığını belirten mahalleli, trafo sesinin zaman zaman evlerdeki ampullerin patlamasına bile neden olduğunu ileri sürdü. Her an trafonun patlama ve yanma tehdidi ile yaşadıklarını anlatan mahalleli, yağmurlu havalarda elektrik akımına kapılma endişesi duyduklarını söyledi. Daha önce korktukları olayların yaşandığını vurgulayan mahalleli, trafolar nedeniyle henüz ölen olmadığını belirterek, trafoların kaldırılmasını istedi.

Nasreddin Hoca Fıkraları gibi

Merveşehir'de 2 dönemdir muhtarlık yapan Adem Sekibağ ise trafoların apartmanların altına kuruluşunu ve ardından bir daha kaldırılamamasını ise Nasreddin hoca fıkralarına benzetti. Benzer olayların fıkralarda görülebileceğini belirten Muhtar Adem Sekibağ, "1997 yılında bu mahalle kurulurken, binaların aydınlatması ise ise 9 bölgeye ayrılmış. Yaklaşık her 50 apartman için bir apartmanın altına daire büyüklüğünde trafo yerleştirilmiş. Hatta trafo değil, bomba yerleştirilmiş diyebiliriz. Muhtarlık yaptığım iki dönemdir bu trafoların kaldırılması için mücadele ediyorum. Çalmadığım kapı kalmadı, elektrik şirketi de dahil olmak üzere her yere sorunumuzu ilettik. Ama halen çözüm bulunamadı. Gerekçe ise olaydan daha komik. Konuştuğum yetkililer bana burasının kuruluşunun site olarak geçtiğini söylüyor. 20 bin nüfusu olan, içerisinde cadde ve sokaklar geçen mahallemiz, resmiyette site gözüküyormuş. Bu olsa olsa Nasrettin hoca fıkralarında olur. Bu trafoların bir an önce buradan çıkartılması gerekiyor. Ama bu insanlar, tamamen işi yokuşa sürmektedir" dedi.

Kapıcıyı elektrik çarptı

Muhtar Adem Sekibağ, 2002 yılında Nasreddin Hoca apartmanında bulunan kapıcının trafodan çıkan kablolardan yüksek gerilime kapıldığını söyledi. Kimse ölmeden sorunun çözülmesini isteyen Muhtar Sekibağ, "2002 yılında Nasrettin hoca apartmanının kapıcısına elektrik çarptı, kapıcı ölümden döndü. Yani illaki birinin canının yanması mı lazımdır. Kimse empati yapmıyor. Buna bir an önce çözüm bulmak gerekir. Acı bir olaya sebebiyet vermemek için çözüm bulunması şart" şeklinde konuştu.

Muhtar Sekibağ, her biri 5 ile 8 kat arasındaki 30-40 dairenin bulunduğu apartmanların bodrum katlarındaki trafolarla ilgili her geçen gün kendilerine gelen şikayetlerin de arttığını söyledi.

Patlama korkusu ile yatıyorlar

Ahmediye Apartmanın Yöneticisi Hüseyin Palabıyık ise, 4 yıldır yaptığı yöneticilik esnasında apartman sakinlerinin en büyük şikayetlerinin bu trafolar olduğunu söyledi. Sık sık yaşanan patlamalardan uyuyamadıklarını belirten Palabıyık, yağmur yağdığında elektrik çarpması, sıcak havalarda ise yangın korkusu yaşadıklarını ifade etti. Palabıyık, trafodan çıkan sesinde uykularını kaçırmaya yettiğini belirterek, sesin zaman zaman ise ampulleri patlatacak düzeye çıktığını ileri sürdü. Yönetici Palabıyık, "4 senedir mahalle muhtarıyla bu trafoların kaldırılması için diyalog içindeyim. Çünkü bizim binanın altında bulunan trafoda daha önce yangın çıktı, bina sakinleri içeri giremedi. Yağmur yağdığında burayı sel bastı. Binadaki trafonun içine su girdi. Elektrik akımına kapılma riski ile karşı karşıya kaldık. Trafonun kendi uğultusu, çalışma sesi yetmiyor gibi zaman zaman patlamalar, yaşanıyor yangın çıkıyor. Bu patlamalardan binanın altındaki beton ayaklar çatladı. Uğultu sesi ve patlamalardan evimizdeki ampuller patlıyor. binamız bombanın üstünde kalmış. 23 daire bombanın üstünde yaşıyor. Acilen trafoların binalarımızın altından çıkarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetici Palabıyık, apartmanlarında daha önce çıkan yangının ardından değiştirilen yüksek gerilim hattı bulunan kabloların bile açıktan çekildiğini ileri sürerek, trafo haricinde kabloların da çocuklar için büyük risk teşkil ettiğini kaydetti.

Muhtar Sekibağ ve yönetici Palabıyık, mahallede park ve bahçe bulunduğunu buraya alınabileceğini belirtti.

Öte yandan elektrik şirketi yetkilileri ise trafoların site gözüktüğü için alınamadığını ve burada yaşayan insanların tamamının onayı ile gösterilecek yere taşınabileceğini ifade etti.