20 bin öğrenci kuşlar için seferber oldu

Proje aslen Erzurumlu olan ve Alanya Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü olarak görev yapan Fatma Ayan isimli öğretmenin sosyal medyadan bir mesaj yayınlamasıyla başladı. Ayan “Gelin bu projeyi birlikte yapalım.” şeklinde mesajını yayınladıktan sonra hızla diğer öğretmenler projeye dahil oldu. 81 ilin tamamından yaklaşık 500 öğretmen biz de öğrencilerimizle birlikte varız derken Kenya, Rusya ,Kore,Güney Afrika, Mali, İsviçre, Hollanda, Azerbaycan ,Endonezya ve Kıbrıs'tan gönüllüler de biz de varız diyerek bu projeye katıldılar.

Proje günü geldiğinde 20 bin çocuk ,Öğretmenler ve veliler hep birlikte ağaçlara şeker ve buğday, arpa ,kuş yemi kullanarak elleriyle hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astılar. Projede görev alan çocuklar yemlikleri hazırlarken hem çok eğlendi ,hem de kuşlar hakkında bir çok bilgi sahibi oldu.

Proje koordinasyonunu yapan Ayan, “Bu günden sonra kuşlarla ilgili bir farkındalık oluşturduk, bundan sonra bu konuda daha fazla hassasiyet gösterileceğine inanıyorum” dedi.