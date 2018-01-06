Diğer
Kategoriler

20 bin öğrenci kuşlar için seferber oldu

İnternet üzerinden yapılan sosyal sorumluluk projelerine geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklendi. Yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce öğretmen “Kuşlar doysun çocuklar gülsün!” sloganıyla yola çıktı. Havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kuşlar için ağaçları yemlerle donatmak üzere 81 il 12 ülke ve 20 bin öğrenci hep birlikte Kuşlar İçin Bir Damla Umut projesinde buluştular.

20 bin öğrenci kuşlar için seferber oldu

06 Ocak 2018 10:51

Proje aslen Erzurumlu olan ve Alanya Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü olarak görev yapan Fatma Ayan isimli öğretmenin sosyal medyadan bir mesaj yayınlamasıyla başladı. Ayan “Gelin bu projeyi birlikte yapalım.” şeklinde mesajını yayınladıktan sonra hızla diğer öğretmenler projeye dahil oldu. 81 ilin tamamından yaklaşık 500 öğretmen biz de öğrencilerimizle birlikte varız derken Kenya, Rusya ,Kore,Güney Afrika, Mali, İsviçre, Hollanda, Azerbaycan ,Endonezya ve Kıbrıs'tan gönüllüler de biz de varız diyerek bu projeye katıldılar.

Proje günü geldiğinde 20 bin çocuk ,Öğretmenler ve veliler hep birlikte ağaçlara şeker ve buğday, arpa ,kuş yemi kullanarak elleriyle hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astılar. Projede görev alan çocuklar yemlikleri hazırlarken hem çok eğlendi ,hem de kuşlar hakkında bir çok bilgi sahibi oldu.

Proje koordinasyonunu yapan Ayan, “Bu günden sonra kuşlarla ilgili bir farkındalık oluşturduk, bundan sonra bu konuda daha fazla hassasiyet gösterileceğine inanıyorum” dedi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç