Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen 15 bin kadro ile dershane ve etüt merkezine 5 bin kadro için yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 29 Eylül'de açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmen adayları, 4-7 Ekim tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik için tercihlerini yaptı. MEB, atama sonuçlarını ise bugün saat 17.00'da açıklanacağını bildirdi. Adaylar atama sonuçlarını, MEBBİS üzerinden kullanıcı bilgileri ile giriş yaparak sorgulayabilecek.

Öte yandan sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptığı okulda kadroya atanacak. Öğretmenler, atandıkları yerde iki yıl daha çalıştıktan sonra tayin isteyebilecek.

Pelin Üzek

