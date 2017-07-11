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20 bin TL kredi çıkmayınca eldeki 4 bin TL’yi dolandırıcılara verdi

Kırklareli’nde bankada kredi işlemleri kabul görmeyince 20 bin lira dolandırılmaktan kurtulan şahıs, eldeki 4 bin TL ve 1 altını dolandırıcılara kendi eliyle teslim etti.

20 bin TL kredi çıkmayınca eldeki 4 bin TLyi dolandırıcılara verdi

11 Temmuz 2017 00:47

Olay Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. isimli şahsı arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıslar, nüfus kağıdıyla şüpheli işlem yapıldığını söyleyerek şahıslara operasyon yapılacağını, bu beyanla 20 bin TL’lik kredi çekmesini ve evde bulunan para ziynet gibi eşyaları sözde sivil polislere teslim etmesini istedi.

Banka kredi vermeyince 20 bin TL dolandırılmaktan kurtuldu

N.K. isimli şahıs, kendisini arayan dolandırıcılara inanarak önce bankanın yolunu tuttu. Bankaya giden N.K.’nin işlemleri kabul görmeyince dolandırıcılara vermek için istediği 20 bin TL krediyi çekemedi. Daha sonra eve dönen N.K. evde bulunan 4 bin TL ve 1 altını poşete koyarak, sürekli kendisini yönlendiren sözde polise götürdü.

Dolandırıldığını geç anladı

N.K.’yi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü civarında boş ve sakin bir alana çeken dolandırıcı, poşetteki paraları alarak sokak aralarından gözlerden kayboldu. N.K. isimli şahıs telefonda konuştuğu şahıslara bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine başvuruda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Halil Dağ
 


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