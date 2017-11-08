20 bin ton taş kullanılarak Türk Bayrağı yapıldı

Sorgun Üçtepeler mevkisinde, iş adamı Salim Taşçı tarafından oluşturulan 'Salim Taşçı Gazeteciler Hatıra Ormanı' içerisine yaptırılan 160 metre eninde 240 metre genişliğinde Türk bayrağı 38 bin 400 metrekare alanı kaplıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ay yıldız için 500 ton mozaik kullanılan Türk bayrağında 20 bin ton taşın yer aldığını ve demir oksit boya kullanılarak renklendirildiğini ifade etti. Şimşek, Yozgat'ın en çok şehit veren vilayetlerden biri olduğunu, bu bayrağından şehitlerin anısına, bayrak sevgisine atfen yapıldığını belirterek,"Üç tepeler mevkine daha önce iş adamı Salim Taşçı tarafından hatıra ormanı oluşturulmuştu. Orada Türk bayrağını andıran çiçek ve fidan dikilmiş fakat pek gözükmüyordu. Daha sonra tepenin tamamında 160 metre eninde 240 metre boyutunda 38 bin 400 metrekare alana 20 bin ton kalker taş yerleştirdik. Ay yıldızı mozaik taş ile boyaya ihtiyaç duymadan yaptık. Kırmızısını boyadık ve 38 bin 400 metrekare Türkiye'nin ve dünyanın en büyük bayrağını yaptık."dedi.

Rukiye Yılmaz