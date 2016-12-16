Rusya rejimi ve destekçisi İran'ın Suriye'nin Halep kentindeki sivillere yönelik saldırıları üzerine ilk günden harekete geçen İHH Başkanı Yıldırım, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek basın açıklaması yaptı.

Halep'teki katliam nedeniyle Türkiye'nin birçok şehrinde gösteriler yapıldığını anlatan Başkan Yıldırım, 4 bine yakın otomobil ve bin 500'ü aşkın yardım tırının akşam saatlerinde sınır kapısına ulaşacağını kaydetti.

Türkiye'de yardım seferberliği başlatıldığına değinen Yıldırım, “İHH olarak gelen yaralıların ve mültecilerin geçişlerinde gözlemci kuruluş olarak görev yapıyoruz. Suriye Kızılayı ve Kızılhaç, Halep içerisinden yaralılar ile mültecileri çıkarıyor biz de kapıda onları karşılayıp kayıt aldıktan sonra Birleşmiş Milletler'e bildiriyoruz onlar da bu bilgileri tüm dünyaya aktarıyor” diye konuştu.

Halep'te tahliye bekleyen 85 bin sivilin çok azının tahliye edilebildiğine dikkat çeken Yıldırım, tahliye işlemlerinin 20-25 gün sürebileceğini belirterek, tahliye için tahsis edilen araçların çoğaltılması için arabulucu ülkelerden yardım istediklerini ifade etti.

“Türkiye'nin Rusya'yla görüşmeleri sonuç verdi”

Ateşkesin 2 kez bozulduğunu ancak Türkiye'nin Rusya ile görüşmesinin sonuç verdiğini ve tahliyelerin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini, yaralıların da Türkiye'ye getirildiğini anlatan Yıldırım, AFAD, Kızılay ve İHH işbirliğiyle çadır kentler kurulduğunu kaydetti.

“Tahliyeler ne kadar sürerse sürsün nöbetteyiz”

Türkiye'nin ilk defa devlet ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle net ve kapsamlı bir insani yardım operasyonu gerçekleştirdiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

“İnşallah bu akşam buraya varacak olan insanlar yarına kadar burada bekleyecek. Yarın da burada bir program olacak. 20 bine yakın insanın buraya gelmesini öngörüyoruz çünkü alan o kadar insanı ancak alabilir. Bu tahliyeler bitene kadar burada insani nöbet tutacağız çünkü bu tip tahliyelerde belli insan kitlesi çıktıktan sonra iradeler zayıflayabilir, insanlar yorgunlaşabilir, devletlerin başka işleri olabilir ve bu sebepten dolayı arkada kalan halkın kısmının çıkışında ilk günkü irade gösterilemeyebilir. Bu nedenle insanlar burada sürekli nöbet tutacak ki tahliyeler ne kadar sürerse sürsün, buradaki son fert anlaşmayla dışarı çıkana kadar buradayız.”

İHH Başkanı Bülent Yıldırım, açıklamalarının ardından incelemelerde bulunmak üzere sınırın Suriye tarafına geçti.