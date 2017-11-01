20 dakika içinde 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Sultan Sokak üzerinde 5 katlı bir evin 3'üncü katında oturan Müşerref Arıbal, 17:20'de evden çıkarak anaokulundan oğlunu almaya gitti. Saat 17:40 sıralarına eve gelen Müşerref Arıbal ve eşi Yunus Arıbal, kapının açık olduğunu gördüler. Durumu hemen haber vermeleri üzerine eve polis ekipleri geldi. Evde kimsenin olmadığı gören ekipler aileye evde inceleme yapmalarını istediler. Yatak odasında bulunan hurçun altında yaklaşık 10 bin TL civarındaki ziynet eşyalarını bulamayan aile durum karşısında şok oldu. Evde parmak izi delil arayan ekipler, yan apartmanda bulunan güvenlik görüntülerinin alarak şüphelendikleri 2 kişi hakkında geniş çaplı soruşturma başlattılar.

"Kilidi kırarak eve girmişler, 2 üst kattaki evin kapısını da yoklamışlar"

Yaşanan olayları İHA muhabirine anlatan Yunus Arıbal, Bilecik'te üniversitede çalıştığını ve işi bitmeyince 17:30 gibi okuldan çıkan çocuğunu eşinin arayarak almasını istediğini söyledi. Daha sonra okulun önünde eşiyle buluştuğunu anlatan Yunus Arıbal, sözlerine şöyle devam etti;

"Eşim 17:20 sıralarından evden çıkara Kozabirlik İlköğretim Okulunda ana sınıfına giden çocuğumuzmuş almaya gitti. Ben de üniversiteden çıkarak 17:35 gibi onları okulun önünden aldım ve 17:40 gibi eve geldik. Asansörle oturduğumuz 3'üncü kata çıktığımızda kapının göbek kilidinin olmadığı gördüm. Hemen aşağı inerek 155'i aradım. Sonra ekipler geldi. Ellerindeki silahlarla eve girdiler, ama hırsız veya hırsızlar evde yoktu. Biz de eve girdik ve yatak odasında bulunan 2 set, bilezik, alyans ve altınlarımızın olmadığı gördük. Ekipler inceleme yaptılar ve yandaki apartmanın güvenlik kameralarını aldık. O dakikalar arasında apartmana 2 kişi giriyor,ve 15 dakika sonra çıkıyorlar. Zaten ilk olarak 5'inci kattaki evini kilidini zorlamışlar. Sonra bize girmişler ve güvenlik kameralarına giren 2 şüpheli üzerinde duruyor polisler. Evden 20 dakika içinde 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalmışlar. O iki setten biri nişan diğeri ise; düğün hatırasıydı. İnşallah yakın zaman içerisinde hırsız veya hırsızları bulurlar" dedi.

İbrahim Sünetçi

