Bitlis’in Tatvan ilçesinde 13 Aralık 2014 tarihinde çıkan kavgada aldığı iki bıçak darbesi sonucu kalbi 20 dakika durdurtan sonra Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu ile Op. Dr. Ferah Çakır tarafından yapılan müdahale sonucu hayata döndürülmüştü. Büyük bir mucize sonucu ölümün kıyısından dönen hasta Selahattin Uysal ve doktorların yolu iki yıl aradan sonra bir kez daha hastane ve ameliyat masasında kesişti. Önceki gece aniden rahatsızlanan Uysal, yine Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tahlillerin ardından Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu tarafından hemen ameliyata alınan Uysal’ın patlamak üzere olan apandisiti yapılan başarılı ameliyatla alındı. İki yıl önce kalbini emanet ettiği doktoruna bu kez apandisitini emanet eden Uysal, doktorlarına ikinci bir can daha borçlanmış oldu.

“Ölmeme müsaade etmiyorlar”

Ameliyat sonrası yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Uysal, ardı ardına hayatını kurtaran doktorlarına tirajı komik şekilde bir göndermede bulunarak, “ölmeme müsaade etmiyorlar” dedi.

Doktorlara iki kez hayatını borçlu olduğunu ifade eden Selahattin Uysal, “İki yıl önce kalbimden aldığım iki bıçak darbesiyle yaralanmıştım ve hastaneye kaldırılmıştım. Rıdvan Hocam sağ olsun bizi ölümden kurtardı, artık ölmemize de izin vermiyor. Dün gece de şiddetli karın ağrısından dolayı hastaneye başvurdum. Rıdvan Noca tekrar sağ olsun, kendisine çok teşekkür ediyoruz, yine bizi ameliyatla geri döndürdü. Önceleri doğu bölgelerinde böyle şeyler yaşandığı zaman yaralılar veya hastalar sevk ediliyordu. Diyarbakır, Ankara veya Erzurum’a sevk olması gerekirken Rıdvan Hoca Tatvan’da bu şartlarda bizi ameliyat etti ve hayata döndürdü. Çok şey söylemeye gerek yok, ama doğuda olmamız hastalanmamamız anlamına gelmiyor. Maşallah doktorlarımız çok iyiler. Gerçekten de çok başarılılar. Profesörlerin bile yapamayacağı şeyleri Rıdvan Hoca yaptı ve başarılı bir ameliyatla beni hayata döndürdüler. Sağ olsunlar, kendilerine basın aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Selahattin Uysal’ın babası Kasım Uysal da; doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına teşekkür etmek istediğini ifade ederek, “Allah razı olsun, benim çocuğum başarılı ameliyat sayesinde hayata dönmüş” ifadelerini kullandı.

“Öldürmeyen Allah öldürmüyor, biz sadece aracıyız”

İki yıl aradan sonra Uysal’ın bu kez şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurduğunu söyleyen Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu ise apandisit ameliyatı gerçekleştirdiklerini ve ameliyat sonrası hastanın toparlandığını ifade etti. Hastasının durumu için “öldürmeyen Allah öldürmüyor” diyen Kulu, Uysal’ın yaklaşık 2 yıl önce kalbinden bıçaklanarak acil servise getirilen yaralılardan biri olduğunu hatırlatarak, “Bıçak darbesiyle kalbi yırtılmıştı ve kendisini acil ameliyata almıştık. Ameliyata aldığımızda kalbi çalışmıyordu. 20-25 dakika sonra kalbi çalışarak hayata dönmüştü. Yaklaşık 2 yıldır da takipteyiz ve hastamızla yakından ilgileniyoruz. Sağlığı gayet iyiydi ve gündelik işlerini kendi yapabilecek seviyeye ulaştı. Dün akşam saatlerinde ani başlayan karın ağrısıyla acil servise yeniden başvurdu. Yaptığımız muayene ve tetkikler sonucunda acil ameliyata aldık. Başarılı bir şekilde apandisit ameliyatını tamamladık. Şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Ameliyatımızın birinci gününde hastamızı şifa ile taburcu etmek üzereyiz” şeklinde konuştu.

Hakan Okay