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20 dakika süren yağmur hayatı felç etti

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde dün akşamüzeri başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi adeta göle döndü. Su dolan yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, vatandaşlar otobüs duraklarında mahsur kaldı.

20 dakika süren yağmur hayatı felç etti

09 Mayıs 2018 15:38
20 dakika süren yağmur hayatı felç etti - Tıkla İzle

Saruhanlı’da sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı, kısa süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar koşarak iş yerlerine ve saçak altlarına sığındı. Yağış nedeniyle ağaçların dallarının da kırıldığı görüldü. Suyla dolan sokaklardan dolayı vatandaşlar bulunduğu yerlerde mahsur kaldı. Caddelerde araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, otobüs duraklarında mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla bulundukları yerlerden çıkarak güvenli bir yere ulaşmak için büyük çaba sarf etti.
İlçede ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar, iş yeri ve apartman girişlerini basan suyu tahliye etmekte güçlük çekince apartman ve iş yerlerinin önüne buldukları malzemelerle set oluşturdu.  

Adem Şahin

 

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