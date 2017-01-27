VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu günümüzde çok popüler ve kolay bir işlem olan dolgu için “Dolgu enjeksiyonları, cilt güzelleştirme için en çok tercih edilen medikal estetik girişimlerden biridir. Her bölge için farklı çözümler sunan ve genellikle hyalüronik asit bazlı olan bu maddeler yaşlanmanın en belirgin olduğu yüz için kullanılıyor. Kırışıklıklar, derideki yaşlanma, yüz konturlarındaki bozukluklar dolguyla gideriliyor ve cilt daha iyi şartlarda yeniden canlanıyor. Cilt altına verilen dolgu maddesi, cildin alt katmanlarına destek veriyor ve kırışığın ya da çöküklüğün içini doldurarak görünmez olmasını sağlıyor. Genellikle, yüz dolgu işlemi yaptıran kişiler çevrelerindekilerin herhangi bir işlem yaptırdıklarını anlamadıklarını, sadece onları çok dinlenmiş ve gençleşmiş gördüklerini söylediklerini anlatıyorlar” dedi.

Uzm. Dr. Oltulu şu bilgileri verdi: “Yüz dolgu işlemleri sayesinde ince kırışıklıkların, çukurlukların hafif veya orta dereceli burun-ağız kenarı çizgilerin doldurulabildiğini ve bu işlemin yüzün her bölgesinde belirgin olmayan kırışıklıklar için tercik ediliyor. Burun bölgesine de asimetriyi düzeltmek amacıyla da sıklıkla uygulanılıyor. Yüz dolgu işleminin sıklıkla kullanıldığı yerlerden bir diğerinin de dudak dolgusu. Yaşla beraber, özellikle yanak bölgesinde belirgin bir hacim kaybı yaşandığını ve bu durumun yorgun bir görünümüne yol açtığını söylüyor. Dolgu işlemleriyle, elmacık kemikleri yüzün gerektirdiği şekilde belirginleştirilip ya da küçültülebiliyor. Ancak elmacık kemiği hacmini artıracak dolgu uygulamaları yapılırken çok büyük bir özen ve dikkat gösterilmesi gerekiyor.”

Yüz dolgu işleminin uygulanmasının da oldukça basit ve zahmetsiz olduğundan söz eden Uzm. Dr. Oltulu, “Bunun için önce uzman hekim, yüzünüzü inceleyerek, doldurulması gereken alanları belirliyor. Ondan sonra bu bölgeler anestezik kremle ya da çok hassas bir böl gevşe diş hekimlerinin kullandığı türde anestezi uygulamasıyla uyuşturuluyor. Ardından çok ince iğnelerle, dolgu maddesi gerektiği miktarda doku altına aktarılıyor ve dolgunluk sağlanıyor. İşlemin ardından birkaç gün hafif bir şişlik olsa da, bu çok kısa sürede geçiyor. İşlem tekrarlandıkça, kalıcılığı da artıyor ve böylece seans aralan daha da uzayabiliyor. Dolgu uygulaması muayene koşulları içerisinde 20-30 dakikalık bir işlem ile tamamlanabiliyor. Bu açıdan pratik ve öğle molasında bile gerçekleştiriliyor ve bu yöntem sonrası kişi gündelik hayatına geri dönebiliyor” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Yüksel Oltulu, yüz dolgusu ve dolgu enjeksiyonu ile yapılan uygulama yerleri için;“Göz çevresi kırışıklıkları ve kaz ayaklarının silinmesi, alındaki derin çizgilerin silinmesi, dudak üstü ve çevresi kırışıklık ve çizgilerin silinmesi, dudak büyütme, dudak dolgunlaştırma ve dudak konturu belirginleştirme, yanak bölgesindeki hacim kayıplarının doldurulması, elmacık bölgesindeki volüm kayıplarının doldurulması, sivilce izlerine bağlı çukurların doldurulması, burun ucu ve burun sırtı dolgusu (ameliyatsız burun estetiği makalemize bakabilirsiniz), çene ucu dolgusu ile çene ucu büyütme, üst yanaklar ve gözyaşı oluğu, kaşlar (hacim vermek için), yara izleri” şeklinde bilgilendirdi.