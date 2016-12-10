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-20 derece soğukta dalgıç kovaladı, yaralı ördek kaçtı

Kars Çayı’nda kanadı kırık olarak yaklaşık 10 gündür kurtarılmayı bekleyen yeşil başlı yaban ördeği, kendisi kurtarmak için gelen dalgıcı eksi 20 derece soğukta terletti.

-20 derece soğukta dalgıç kovaladı, yaralı ördek kaçtı

10 Aralık 2016 10:10
-20 derece soğukta dalgıç kovaladı, yaralı ördek kaçtı - Tıkla İzle

Kars Çayı’nda bulunan yaban ördeği vatandaşları harekete geçirdi. Belediye Başkanlığı’na ait İtfaiye Müdürlüğü’nü arayan vatandaşlar, Kars Çayı’nda yaralı ördek bulunduğu ve çayın büyük kısmının soğuktan donduğunu, ördeğinde donarak öleceğini belirterek, ördeğin bulunduğu yerden kurtarılmasını istedi.
Vatandaşların aramasıyla birlikte bölgeye gelen İtfaiye Müdürlüğü’ne ait bir dalgıç ve 5 itfaiye eri, yaralı ördeği kurtarmak için işe koyuldu. Ancak kanadı kırık olan ördek, dalgıç ve itfaiye erlerine zor anlar yaşattı.

“ÖNCE MERDİVENLE BUZUN ÜSTÜNE İNDİLER”
İtfaiye ekipleri önce merdiven yardımıyla Kars Çayı’na indi. Dalgıç ise her ihtimale karşı beline ip bağlayarak güvenlik önlemini aldı. İtfaiyecileri buzun üstüne gören ördek kaçmaya başladı. Kanadında kırık olduğu anlaşılan ördek uçamayınca, dalgıçta ördeği kovalamaya başladı. Her defasında ördeği köşeye sıkıştıran dalgıç zaman zaman suya düştü, kalktı yine ördek kaçtı. Akıntıya kapılan ördek, akmaya başladı, dalgıç ise yarısı buzla kaplı suyun içerisinde ördeği takip etti.

“İKİ SAAT SÜREN KOVALAMACANIN GALİBİ ÖRDEK”
Kars Çayı’na kendisi kurtararak tedavisinin yapılmasını sağlamak üzere gelen itfaiye ekipleriyle yaban ördeği arasındaki kovalamaca yaklaşık iki saat sürdü. Dalgıç kovaladı ördek kaçtı. Dalgıç defalarca suya düşmesine rağmen vaz geçmedi. Yine ördek kaçtı. Son çere olarak ördeğin üzerine serpme ağ atarak yakalanmak istendi. Yeniden suya girildi. Ördek yine kaçtı. Son olarak ördeğin üzerine ağ atıldı. Ağın altından çıkan ördek tekrar kaçarak gözlerden kayboldu. Dalgıç ise yorgun düştüğünden ördeği kovalamaktan vazgeçti.

IŞIK ÇAPANOĞLU 

Etiketler: Kars çayı, ördek, yaralı ördek


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