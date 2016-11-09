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20 dönüm arazi kül oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Or-Jan Tatil Sitesi mevkindeki sazlık alanda çıkan yangında yaklaşık 20 dönüm arazi küle oldu.

20 dönüm arazi kül oldu

09 Kasım 2016 10:28

Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesini Burhaniye ilçesine bağlayan tali yolun Or-Jan Tatil Sitesi yakınındaki arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bitki örtüsü ve sazlıkların bulunduğu alandaki yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Burhaniye ve Edremit ilçelerinin itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede etti. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları, sağanak yağmurun da etkisiyle kısa sürdü. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürülmesi, olası bir faciayı önledi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, yaklaşık 20 dönümlük arazinin kül olduğu açıklandı.
 

Müjgan Özbek
BALIKESİR

Etiketler: 20 dönüm arazi


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