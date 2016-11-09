Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesini Burhaniye ilçesine bağlayan tali yolun Or-Jan Tatil Sitesi yakınındaki arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bitki örtüsü ve sazlıkların bulunduğu alandaki yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Burhaniye ve Edremit ilçelerinin itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede etti. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları, sağanak yağmurun da etkisiyle kısa sürdü. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürülmesi, olası bir faciayı önledi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, yaklaşık 20 dönümlük arazinin kül olduğu açıklandı.



Müjgan Özbek

BALIKESİR