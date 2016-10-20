Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 18

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 22

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25