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20 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin, öğleden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20 Ekim 2016 yurtta hava durumu

20 Ekim 2016 09:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 18
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 22
Adana: Az bulutlu ve açık 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 19
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25 

Etiketler: hava durumu


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