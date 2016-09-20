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20 Eylül 2016 yurtta hava durumu!

Yurdun iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğu bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

20 Eylül 2016 yurtta hava durumu!

20 Eylül 2016 08:20

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğu bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Edirne, Kırklareli, Antalya il geneli ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor) 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 32
Trabzon: Az bulutlu ve açık 33
Erzurum: Az bulutlu ve açık 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü


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