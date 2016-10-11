Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 20 gündür aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

20 gündür aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

Bursa’da 20 gündür kayıp olan ve son birkaç gündür de havadan paramotor ile aranan yaşlı adamın cesedi bulundu.

20 gündür aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

11 Ekim 2016 17:36

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası 71 yaşındaki Mustafa Kabadayı, 22 Eylül Perşembe günü evinden ayrıldı. Kabadayı'nın evine dönmemesi üzerine çocukları durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulabilmek için seferber oldu. Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibi, bir süredir Akçalar, Gölyazı, Karaağaç, Fadıllı, İkizce ve Alaattinbey mahallerinde drone ile havadan arama çalışmaları yürütürken, Nilüfer Belediyesi Nilüfer Havacılık Kulübüne ait paramotor ile de yaşlı adam 25 kilometrelik alanda havadan aranıyordu.

Ormanlık alanda bulundu
71 yaşındaki Mustafa Kabadayı’nın cesedi, köylüler tarafından merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki Yaryolu sırtı ile Müezzintaş mevkii arasındaki ormanlık alanda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan ilk incelemelere göre cesedin bir kaç günlük olabileceği öngörülüyor. Kabadayı'nın cesedi, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Uğur Uslubaş - Yusuf Ali Arslan
 

Etiketler: yaşlı adam


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!