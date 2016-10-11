Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası 71 yaşındaki Mustafa Kabadayı, 22 Eylül Perşembe günü evinden ayrıldı. Kabadayı'nın evine dönmemesi üzerine çocukları durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulabilmek için seferber oldu. Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibi, bir süredir Akçalar, Gölyazı, Karaağaç, Fadıllı, İkizce ve Alaattinbey mahallerinde drone ile havadan arama çalışmaları yürütürken, Nilüfer Belediyesi Nilüfer Havacılık Kulübüne ait paramotor ile de yaşlı adam 25 kilometrelik alanda havadan aranıyordu.

Ormanlık alanda bulundu

71 yaşındaki Mustafa Kabadayı’nın cesedi, köylüler tarafından merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki Yaryolu sırtı ile Müezzintaş mevkii arasındaki ormanlık alanda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan ilk incelemelere göre cesedin bir kaç günlük olabileceği öngörülüyor. Kabadayı'nın cesedi, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Uğur Uslubaş - Yusuf Ali Arslan

