20 günlük evliydi, şehit düştü

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Çoban'ın şehadet haberi Çorum'daki yakınlarına verildi. Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aykut Gürsoy, şehidin evini ziyaret ederek taziyelerini iletirken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesinin il dışında yaşadığı, yaklaşık 20 gün önce Kırıkkale'de düzenlenen düğün töreniyle Sanem Çoban ile hayatını birleştirdiği öğrenildi.

Mardin Jandarma Özel Harekat Komutanlığı bünyesinde görevli Şehit Muhammed Çoban'ın cenazesinin yarın düzenlenecek olan askeri törenin ardından Çorum şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.