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20 günlük evliydi, şehit düştü

20 günlük evliydi, şehit düştü
20 günlük evliydi, şehit düştü

Mardin’in Dargeçit ilçesinde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandar Uzman Onbaşı Muhammed Çoban’ın Çorum’daki evine şehit ateşi düştü. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Çoban’ın 20 günlük evli olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Çoban'ın şehadet haberi Çorum'daki yakınlarına verildi. Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aykut Gürsoy, şehidin evini ziyaret ederek taziyelerini iletirken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesinin il dışında yaşadığı, yaklaşık 20 gün önce Kırıkkale'de düzenlenen düğün töreniyle Sanem Çoban ile hayatını birleştirdiği öğrenildi.

Mardin Jandarma Özel Harekat Komutanlığı bünyesinde görevli Şehit Muhammed Çoban'ın cenazesinin yarın düzenlenecek olan askeri törenin ardından Çorum şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.  

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