Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, diğer kesimlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genelde kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 15

İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli 17

İzmir: Az bulutlu ve açık 19

Bursa: Az bulutlu ve açık 19

Adana: Az bulutlu ve açık 25

Antalya: Az bulutlu ve açık 24

Samsun: Az bulutlu ve açık 16

Trabzon: Az bulutlu ve açık 15

Erzurum: Az bulutlu ve açık -1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17