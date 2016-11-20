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20 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, az bulutlu ve açık, batı kesimlerin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'da yer yer sis, iç ve doğu kesimlerde don olayı bekleniyor.

20 Kasım 2016 yurtta hava durumu

20 Kasım 2016 09:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, diğer kesimlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genelde kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 15
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli 17
İzmir: Az bulutlu ve açık 19
Bursa: Az bulutlu ve açık 19
Adana: Az bulutlu ve açık 25
Antalya: Az bulutlu ve açık 24
Samsun: Az bulutlu ve açık 16
Trabzon: Az bulutlu ve açık 15
Erzurum: Az bulutlu ve açık -1
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17 

Etiketler: hava durumu


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