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20 kilo esrarla yakalandı

Bursa’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kişi 20 kilo esrarla yakalandı.

20 kilo esrarla yakalandı

25 Aralık 2016 14:47

 Bursa’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kişi 20 kilo esrarla yakalandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda Çetin A.’nın (30) uyuşturucu sattığını tespit etti. Yapılan operasyonda Çetin A.’nın elindeki poşet, aracı ve evinde yapılan aramalarda 20 kilo esrar ele geçirildi. Ayrıca Çetin A.’nın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek bulundu. 6 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Ahmet Faruk Çabuk
BURSA 


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