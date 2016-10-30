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20 metre yüksekten düşen araçtan sağ çıktılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 metre yükseklikten aşağı düşen araçta bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

20 metre yüksekten düşen araçtan sağ çıktılar

30 Ekim 2016 09:14

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'tın Beşkonak Mahallesi'nde Semih Koca’nın kullandığı 16 PD 318 plakalı araç uçurumun kenarında ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 20 metre yüksekten aşağı uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekipleri, araç sürücüsü ve yanında bulunan Güven Kaya'yı araç içerisinden yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Güven Kaya ise Antalya’ya sevk edildi. 

Arif Kaplan

Etiketler: 20 metre, antalya


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