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20 metrelik kuyuda can pazarı

Elazığ'da 20 metrelik kuyuda üzerine halatın ucundaki yük taşıyıcı demir kepçe düşen işçi ağır yaralandı. İki kez kalbi duran işçi sağlık ekipleri tarafından hayata döndürüldü.

20 metrelik kuyuda can pazarı

08 Ağustos 2017 19:05

Olay, merkeze bağlı Beşik köyündeki bahçedeki su kuyusu çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 metrelik su kuyusunda işçi kardeşler Cumali (38) ile Mehmet Barut çalıştığı sırada, halat ucundaki yük taşıyıcı demir kepçe aşağı düştü. Kepçe, kardeşlerden Cumaali Barut'a isabet etti. Ağır yaralanan Barut, kuyuda bulunan kardeşi tarafından iple bağlanarak çevredeki vatandaşlar ve AFAD ekiplerinin yardımıyla yukarı çekildi.
Ağır yaralı olan Cumaail Barut'a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederek ambulansa aldı. Ağır yaralanan Barut'un iki kez kalbi durmasına rağmen sağlık ekipleri, onu tekrar hayata döndürdü.
Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Barut, tedavi altına alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı. 

Halil İbrahim Varlı - Yunus Özhanlı

Etiketler: 20 metrelik, can pazarı, elazığ


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