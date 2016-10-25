Olayın yaşandığı yerde içerisinde 20 öğrencinin bulunduğu okul servisi, kazayı kıl payı atlattı.

Zonguldak’ın merkeze bağlı Yayla Mahallesi’nde özel bir okulun bahçesinde geçen yıl Ocak ayında, 10 metre yüksekliğindeki meşe ağacı okulun giriş kapısının önüne devrildi.

Okul servisi ve araçların bulunduğu bahçede Gizem Soydaş Şen’e ait 67 AN 750 plakalı otomobil ve Bülent Partalcı’ya ait 67 T 0176 plakalı ticari taksi hasar gördü. Bu arada hasar gören otomobillerden birinin içindeki 3 anaokulu öğrencisi ise sürücünün dikkati sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu. 67 T 0176 plakalı taksinin şoförü Bülent Partalcı son anda yaptığı manevra ile 3 öğrencinin hayatını kurtardı.

Olayın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Ağacın devrilme anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ağacın devrilmesi ile büyük şok yaşayan bazı öğrenciler kaçışırken, olay yerindeki araçların da maddi hasara uğradığı görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, olayın yaşandığı yerde içerisinde 20 öğrencinin bulunduğu okul servisi ise kazayı kıl payı atlattı.